Talk to Papa Joe: Baylo

Dear Papa Joe,
Ako diay si Amanda 54-anyos ug usa ka biyuda. Pero pensionada ug naay nahabilin gamay kwarta gikan sa akong bana.
Karon kining anak nakong babaye nga 28 anyos iyang gihuwaman, take note gihuwaman ug may pinirmahan pa gyud mi. Manghuwam siya og P500,000 nako para iya kuno ipuhonan sa iyang negosyo online para pangkompra.
Kay anak lagi nisugot ko pero bayaran niya within 2 years, way interest ug dugay na gani na. Karon, moabot nalang ug tulo ka tuig wa man gyuy bayad maski data nalang.
Niya paninglon moingon nga lugi daw ang negosyo. Mosabot ra ko ana, pero kanang makit-an nimo sa social media nga sige lang og laag sa laing nasod ug wa gyud magkalisod murag lahi nana nga istorya.
Ako gyud gisukot hangtud nga iya kong giaway ug wana magpakita nako kay di daw ko inahan ug dinad-an niya. Maayo pag mangayo siya bahalag di dako kay hatagan nako siya, pero di lang siya ang akong anak og unfair sad sa uban.
Mao nga karon naabot na mi sa barangay ug kung di ma-settle kay ipakiha siya sa iyang mga igsuon.
AMANDA
Amanda,
Basta kwarta na gani na involved maguba gyud ang relasyon. Sama sa usa ka artista ug iyang igsuon. Sakto man sad ka kinahanglan patas ka kay kung karon usa pa ang nalain nimo pero kung imo nang pasagdan kung pila kabuok anak nimo mao sad nay malain nimo baylo sa usa.
Mao nga tagai og leksyon kung di gyud mo magkasinabot sa barangay. Pero kung valid iyang rason, pasabta sad ubang mga anak nimo.
Basin tinuod diay galisud og pakitang gilas ra niya ang social media, padungag sa network ba kay mao man kaha nay negosyo niya. Ikaw man ang inahan, tanan mga anak nimo pasabta kay kung ikaw na ang wala na basin magubot pa.
Papa Joe
(Sa inyong tampo, ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)