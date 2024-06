Talk to Papa Joe: Best friends

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko sa ngan nga David, 40 years old ug may pamilya na. Kining akong problema kay di ni kabahin sa akong love life kon di kabahin sa akong amigo nga sukad pa pagkabata mi managhi­galaay.

Grabe mi ka suod ani niya sukad pa sa una. Pinansyal naa siya nagpaluyo nako. Pero naa may kausaban tanan gud. Naminyo ko ug siya ni abroad. Di man gud sa tanang panahon available ta unya kon naa siyay isugo para sa iyang mga kadugo, ako ang mopatigayon agi og tanom og utang kabubut-on.

Pero kaning ma busy na ta sa trabaho, mabalibaran ug mabalibaran pa. Iya naman hinuon ko gipanabi nga nausab ko abi kay may trabaho na ko. Sa tinuod lang, wa ko mausab naa lang ko mga prayoridad na nga angay ta niya sabton. Karon, nakigbungol siya nako. 30 pa ang akong edad ato unya karon nibalik siya after 10 years nga murag wala lang niya. O plastik ko kay nitagad ko pero di na pareho sa una. Sakto ba ni akong gibuhat? Tambagi ko.

DAVID

David,

Sakto man sad ang imong gibuhat. At least nita­gad ka pero mas maayo nga di na lang ka magplinastik kay bunga lang kadto sad siguro sa iyang nasulti ug gibati agi og pangluod, pero wa mapapas inyong panaghinagalaay. Kahibawo ko manumbalik ra na ang imong pagbati niya isip higala. Natandog lang gyud ang imong garbo mao nga na ing-ana pa ka karon. Pero time is short para mag­dumot. Tinuod pwede ka mobutang og ali kon ganahan ka di na makigsuod niya. Pero timbangtimba­nga sad ang mga nindot ninyong memories ug daugon ba sa usa ka isyo nga nakapabuwag ninyo isip best friends.

PAPA JOE