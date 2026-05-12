Talk to Papa Joe: Betrayal

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw kanimo ug sa tanan nimong followers sa Superbalita Cebu. Tawga lang ko ninyo sa ngalang “Liza,” 29 anyos, ug taga Cebu. Papa Joe, bug-at na kaayo akong gibati maong nangahas gyud ko og sulat nimo kay wala na koy laing masumbongan. Naa koy uyab sulod sa pito na ka tuig. Sa sinugdanan, buotan kaayo siya. Nagplano nami magminyo sunod tuig kay stable na among trabaho ug okay pud siya sa akong pamilya.
Pero sukad sa miaging tuig, nabantayan nako nga nausab siya. Usahay mogawas siya og gabii unya ang iyang rason kay overtime kuno o kuyog sa barkada. Usa ka adlaw, nakit-an nako nga natulog siya samtang bukas iyang messenger. Wala unta koy plano manghilabot pero nakurat ko kay adunay babaye nga sige niyang ka-chat. Naay “I miss you,” “amping pirmi love,” ug uban pang mensahe nga murag mag-uyab. Murag naguba ang akong kalibotan pagkabasa nako.
Gikompronta nako siya ug iyang gilimod, apan niangkon nga dugay na diay silang nagkita sa maong babaye. Nalibog lang kuno siya ug wala niya tuyoa nga masakitan ko. Naghilak siya ug nangayo ug pasaylo. Papa Joe, nahigugma pa gihapon ko niya pero kada makahinumdom ko sa iyang gibuhat. Unsaon nako pagkahibalo kon tinuod ba gyud iyang pagbasol? Sakto bang unako siya o biyaan na lang?
LIZA
Liza,
Una sa tanan, normal ra gyud nga masakitan ka. Ang betrayal dili lalim ilabi na kon dugay na mong nagkarelasyon ug nagdamgo na ka sa inyong kaugmaon. Apan dili tanan tawo nga makasala, wala nay paglaom mausab.
Ang importante, tan-awon nimo ang iyang mga lihok human siya nasakpan. Ang tinuod nga pagbasol makita sa consistency, transparency, ug paningkamot nga mabalik ang imong pagsalig.
Ayaw pagdali og desisyon. Pangutan-a imong kaugalingon: “Malinawon pa ba akong kasingkasing kon magpadayon mi?” Kay usahay, bisan naa pay gugma, apan kon mawala na ang pagsalig, lisod na gyud ipadayun ang relasyon.
Pero kon pirmi na lang ka magduda, maghilak ug mawagtangan og peace of mind, dili sala ang pagpili sa imong kaugalingong kalinaw.
Papa Joe