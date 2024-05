Talk to Papa Joe: Binalewala

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko og Liza, 27 years old, minyo, as in kasado ug may duha ka mga anak.

Akong bana tua sa Manila kay nag-eskwela kay gipaeskwela man sa iyang mama og balik pero nagtrabaho at the same time.

Lately akong nabantayan nga tagsa na lang kaayo siya mo-contact namo ug gibilin ra mi niya sa akong parents kay sa ilaha di man ko dawat sa iyang family.

Mao sad ni ang lisod kay di ko kapungutana nila kon naunsa na ang akong bana didto kay di man sila mo reply ug di sad ko kadalikyat og adto sa ilaha kay gamay pa ang among kamanghuran. Ingnon ra ko niya nga para ni sa among kaugmaon pero wala gani mosustento bisan pang diaper man lang gani.

Gusto na lang sa akong parents nga buwagan na lang nako siya kay mao ra man gihapon wa magpakabana sa iyang pamilya. Sakto ba ko? Palihog unsay imong masulti?

LIZA

Liza,

May punto ang imong parents pero ang nakalisud lang kay kasado mo, moagi mo og legalities ana.

Ang mga bata ang maapiktuhan kon magkiha-kiha unya para sa kustodiya sa mga bata.

Mao kon desidido gyud ka, kinahanglan nga dokumentado na nga wa siya magsuporta.

Adto og DSWD ug pangayo og tabang didto sa mga angay nimo nga buhaton para naa kay kapasikaran nga giabanduna niya iyang mga anak.

Kon makigbuwag ka mas maayo nga magpa annul na lang gyud basin ma inlove ka puhon sa lain nga lisod na ug ikaw pa madihado sa kiha.

Pero infairness lang sad, huwata sa kay nag-eskwela man kaha. Basin naburyong lang to sa hasol ba nga sige ka og sapot ba ron niya.

PAPA JOE

