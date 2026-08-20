Talk to Papa Joe: Bisyo

Dear Papa Joe,
Ako si Mariel, taga-southern Cebu. Gusto unta ko magpatambag unsay angay nakong buhaton sa akong ka-live-in. Naa mi duha ka anak, 16 ug 15 anyos. Nausab na gyud ilang amahan tungod sa iyang bisyo nga murag “utot sa demonyo.” Dili na ganahan akong mga anak niya ug nagpuyo na sila sa akong igsuon. Nahiubos sila kay dili na siya mangita og kuwarta ug sige na lang og katulog. Karon, kaming duha na lang sa balay. Ako nagtrabaho isip tindera ug inig uli nako sa gabii, ako gihapon ang molihok sa balay. Kapoy na kaayo ko. Labad iyang ulo ug dili makasuyop, pero kon magbisyo, kusog kaayo molihok. Ako na lang ang nanginabuhi aron makahatag og balon sa among mga anak. Papa Joe, biyaan na lang kaha nako ni siya? Unsa man gyud ang angay nakong buhaton?
MARIEL
Mariel,
Nakasabot ko nga bug-at kaayo imong gidala, pero apil sab sa apektado ang inyong duha ka anak. Kontungod sa iyang bisyo napasagdan na niya ang iyang responsibilidad isip amahan ug partner, kinahanglan na gyud siya nimo prangkahan. Hatagi siya og higayon nga mausab, pero kinahanglan adunay klarong aksiyon, dili puro saad. Kon dili siya motabang sa iyang kaugalingon ug padayon nga pabug-at sa pamilya, ayaw tugoti nga mahurot imong kusog para sa tawo nga dili na maninguha. Unaha ang imong mga anak ug kaugalingong kalinaw. Ang gugma dili rason aron magpabilin sa relasyon nga ikaw na lang pirmi ang nagpas-an. Kung ang pagbiya makahatag ninyo og mas malinawon ug maayong kinabuhi, ayaw kahadlok sa paghimo sa lisod pero sakto nga desisyon.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)