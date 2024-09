Talk to Papa Joe: Boletas

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko og Mr. X, 40 anyos na ang pangidaron, taga Lapu-Lapu City. Ang akong problema kay kabahin sa gugma. Sa bata pa man gud ko naingganyo sa tirada niadtong dekada 90, nga mas laki ka ug maka-enjoy ka sa pares nimo kon idungag ang boletas sa imong pagkalalaki. I-inplant ni ang ginama sa gilinging toothbrush handle, kanang plastik.

Tinuod nga nakalipay ug magpangita gyud ang pares niini pero wa ko magdahom nga ako ra sad diay ang mabiktima kay ang akong asawa magpangita na niini bisan sa among edad karon.

Angkunon ko, di na naku kaya sa akong edad karon kay gawas nga gipatangtang gyud naku kay nagkainpeksyon, naigo pa gyud ko sa diabetes maong di na mosaler si manoy.

Hangtud na nga nasakpan naku ang akong asawa nga nakigduwa na hinuon sa lain nga lalaki ug gibiyaan ko. Tambagi ko unsaon nako pag-move on sa iyang gibuhat diri naku.

MR. X

Mr. X,

Permi gyud naku isulti sa akong programa nga kon gusto ka maka move-on ayaw tas-a. Bitaw usahay uwahi na ang pagbasol ug paghinuklog kon nganong giuna ang kalipay o pleasure sa kalawasan ug wa tan-awa ang epekto.

Naa naman na, regardless unsay rason sa imong asawa, nakasala gyud siya ug naa ra sad nimo kon iagi nimo sa saktong proseso ug ikiha nimo siya. Basin ang imong nahibaw-ang rason kay kana ra pero naa pay laing gihambin nga rason ang imong asawa sa inyong relasyon. Sa ngadto ngadto madawat ra na nimo pero kon tan-aw nimo gitraydor ka, naay saktong proseso nga imong magamit against her.

PAPA JOE

