Talk to Papa Joe: Bridge is the owner?

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko ug Mark, 27 years old ug ulitawo. Ang akong problema kay kabahin sa naudlot nga gugma. Kuan man gud, naay bag-ong trabahante among kompanya nga babaye. Dalaga pa ni siya ug ulitawo diay ko. Karon kay itupo-tupo bitaw mi sa mga kauban namo kay bagay diay mi.
Matod pa sad sa akong amigo nga suod nga angay gyud daw nako panguyaban para makasuway ko og relasyon. Matod pa niya nakagusto kuno ang babaye nako kay sige og pasiklat mao nga iyang duolon ang maong babaye ug ireto sad ko niya. Bali siya among bridge ug sukad niadto nagkasuod na mi sa babaye ug padulong na ko manguyab niya.
Usa ka higayon ni-leave ko kay need man namo gamiton among leave. Usa ko ka semana wala pero pagbalik nako ug report kay nagbaniog dayon ang balita diri nako nga ang babaye ug akong amigo kay uyab na. Nasakitan ko ba kay wa man lang ko pahibaw-a sa akong amigo nga siya diay nakagusto. Unsa may buhaton ko kay masakitan man ko makita nila kada adlaw? Palihug tambagi ko.
MARK
Mark,
Wa kay laing buhaton gawas sa pag-move on. Di sad nato ma-blame imong amigo kay basin nahinaan ra siya nimo ug dugay kaayo ka mobuhat ug lakang ug usa pa, kon nakagusto man lang ang babaye nimo kay di gyud ta na siya motando dayon sa imong amigo ug kon tinuod pa sad na nimo sad nga amigo imong kauban, di sad ta na siya maghikon-hikon sa pagpahibawo nimo. Meaning? way respetar.
Trabaho lang ug ayaw i-angin imong trabaho tungod kay masakitan lang ka. Hunahunaa naay gitagana para nimo puhon.
Papa Joe