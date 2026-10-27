Talk to Papa Joe: Broken family

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Leah, 17 years old, taga Cebu ug usa ka estudyante. Mangayo unta ko og tambag bahin sa among pamilya. Broken family man gud mi, Papa Joe. Layo na si Papa, si Mama na lang naa sa amoa. Usahay lisod kaayo Papa Joe, mingawon kaayo ko nga kompleto mi. Usahay maghilak ko in private kay gusto nako nga parehas sa uban nga naa silay Mama ug Papa. Usahay dili ko kabalo asa ko mo-position. Love man nako silang duha pero sakit lang. Papa Joe, unsaon man nako pagdawat? Unsaon nako paglig-on akong kaugalingon bisan broken among family? Gusto gihapon nako magtarong og eskwela para makatabang ko ni Mama puhon. Salamat kaayo sa pagbasa sa akong sulat, Papa Joe. Mobasa lang ko sa imong tambag. Salamat Papa Joe sa pagbasa.
Leah
Leah,
Ayaw hunahunaa nga tungod kay broken family mo, kulang na sab ang imong kaugmaon. Nasabtan nako nga sakit ang pagdako nga layo ang imong Papa, kay natural lang nga mangandoy ka nga kompleto mong pamilya. Pero hinumdomi, Leah, nga dili nimo sala ang nahitabo sa inyong pamilya, ug dili sab nimo responsibilidad nga kamo ang maghiusa pag-usab. Mahimo nimong higugmaon ang imong Mama ug Papa bisan lahi na ang inyong kahimtang karon. Ayaw pugngi ang imong kaugalingon sa paghilak kon mingawon ka, kay dili kana timailhan sa kahuyang. Hinunoa, himoa nga inspirasyon ang imong mga kasinatian aron maningkamot sa imong pag-eskwela ug maabot ang imong mga pangandoy. Ug ayaw kalimot nga samtang naningkamot ka alang sa imong kaugmaon, importante sab nga atimanon nimo ang imong kaugalingong pagbati. Kon bug-at na kaayo imong gibati, pakigsulti sa imong Mama o sa usa ka tawo nga imong gisaligan.
Leah, basin dili man nimo mapili ang klase sa pamilyang imong natawhan, apan mahimo nimong pilion ang klase sa kinabuhi nga imong tukoron.
Ang pagkabungkag sa inyong pamilya dili pasabot nga kinahanglan sab mabungkag ang imong mga damgo. Padayon sa paglaom, pag-ampo, ug pagpaningkamot, kay aduna pay daghang nindot nga kapitulo nga naghulat sa imong kinabuhi.
Papa Joe