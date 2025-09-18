Talk to Papa Joe: Bugnaw na

Dear Papa Joe,
Ako diay si Maria, 40-anyos na ang edad, minyo, ug may mga anak na. Ang akong problema kay murag kumon na man ni sa mga relasyon pero ako lang isulti para makuhaan akong gibating kahuot sa dughan. Kining akong bana nasakpan na ni nako sauna nga nagbinuang pero ni-promise siya nga dili na niya usbon.
Pero karon nabantayan nako nga bugnaw na kaayo siya nako maski ginaamoma siya pag-ayo ug magkaaway na lang mi kay halos dili niya ibuwag iyang cellphone ug masuko kon akong ingnon nagbalik na ba sila sa iyang kabit sauna. Matod pa sa akong mga kaila nga kasuwerte niya nako kay dili sad ko mabitin sa hitsura ug lawas, 40 na lang ko samtang iyang kabit bag-o lang to nag-30. Unsa may ikatambag nimo? Salamat.
Maria
Maria,
Lisod sad gyud kuhaon sa imong hunahuna nga once a cheater always a cheater labi na nga ma-feel nimo nga cold na siya.
Maski kinsa pasultihon, makaduda gyud na kon tagu-tagoan ka og cellphone kay kon wala magbinuang, dili gyud na tagoan.
Mas maayo nga panid-an nimo, mailhan man sad na sa oras sa iyang pag-uli.
Kon ugaling mapamatud-an nimo nga nagbinuang siya ug may ebidensya gyud ka, pasakahi og kaso para motagam.
Sa laing bahin pwede sad mo mag-heart to heart, magpatambag mo sa inyong mga ginikanan, ug labaw sa tanan pangayo og tabang sa atong Ginuo.
Papa Joe
