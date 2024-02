Talk to Papa Joe: Bullying

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko sa ngan nga Lorna, usa ka inahan sa estudyante sa elementarya. Ang akong problema kay kabahin sa akong anak nga gi-bully permi sa iyahang mga classmate kay lagi daut ug gamay nga pagka bata. Di lang ni mosulti namo pero iyang classmate nitug-an nako kay naluoy siya sa akong anak.

Inig flag ceremony kuno kay itukmodtukmod siya sa iyang mga classmate. Badlungon kuno sa mga maestra, moundang lang og kadiyot pero mobalik gihapon. Akong gisultihan akong bana, pwerte niyang laguta nga gusto na unta niya adtuon ug hapakon ang mga classmate nga mga bully. Unsa may angay buhaton namo ani? Tambagi ko.

LORNA

Lorna,

Ang una nimong buhaton mao ang pag report ana ngadto sa school administrator, mapa public man o private. Para mapatawag ang mga ginikanan ana ug mahatagan og sanctions ang bullies, like suspension, para ma aware ang mga parent sa di maayo nga binuhatan sa ilang mga anak kay at the end, alang na sa kaugmaon sa ilang anak labi na sa kaugmaon sad sa mga gi-bully nga di ma trauma.

Daghan na ta og nabalita nga naghikog tungod sa depression mao nga di gyud ni komedya. Kinahanglan gyud nato lihukon dayon basta ma bully na ang mga anak. Pero ayaw tawon ninyo pangunayi nga kamo maoy modisiplina sa bullies kay basin makasuhan sab mo. Same sad na sa mga teacher, di gyud angay maoy mangunay og disiplina sa mga badlungon kay naa gyuy balaod.

PAPA JOE

