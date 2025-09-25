Talk to Papa Joe: Bunga sa sayop

Dear Papa Joe,
Tagua lang ang akong tinuod nga pangalan, angga-i lang ko og Charm, 30 years old. Minyo ko paps pero after one year sa among kasal kay nagkabuwag mi kay nigawas na man iyang tinuod nga batasan. Gawas nga babaon mangulata pa gyud, mao to nga nilayas ko. Wala na mi maghilabtanay pero wala sad mi magsinabtanay o pirmahay sa barangay. Hangtod nga niabot ang panahon nga naa koy nailaila nga lalaki nga akong nakarelasyon ug nimabdos ko.
Karon nahibaw-an niya nga mabdos ko kay nagsamok-samok na siya sa amo ug gusto niya nga magbalik mi o kon dili iya mi ikiha.
Dawaton man daw gihapon ko niya maski mabdos ko ug tungod sa kahadlok niuban na lang ko niya kay dili ko gusto mapriso mag-unsa na lang ang bata. Actually unang anak ni nako kay wala man ko mo mabdos niya. Karon sige man gihapon mi og away ug toxic na kaaayo, ingon siya free to go na daw ko. Mosalig kaha ko niya? Tambagi ko.
CHARM
Charm,
Kon free to go ka, ayaw lang gyud sa og balik sa amahan sa imong gisabak o mangita og lain. Learn sa imong sayop nga dili ka kasulbad og problema pinaagi sa pagsulod og laing problema kay makiha gyud ka kay kasado ka. Maski pa moingon ka nga kulatado ka pero wala ka mo-report o nagpa-medical o wala man lang nimo kasohi imong bana? Maski pa magpinirmahay mo sa barangay, wala na maggarantiya nga gawasnon na ka kay sa balaod kasado gyud ka, gawas og mag-file mo og annulment. Sa pagkakaron seguro, mas maayo pabugnaw sa ka. Pagawasa sa na ang bata, wala ta kabalo dako pag kausaban puhon nga pwede pabor nimo o dili.
Papa Joe
