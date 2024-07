Talk to Papa Joe: Buwag, dili?

Dear Papa Joe,

Tagoa lang ko sa ngalan nga Junior, 35 years old, minyo. Usa ko ka construction worker diri sa Cebu ug ang akong asawa nagtrabaho sa usa ka city hall pero di lang nako hisgutan asa nga siyudad. Buotan baya ni akong asawa apan dihang nakatrabaho siya, nausab man. Naa mi anak nga duha apan mao niy nakapait kay nakasala akong asawa nako. Naa siyay karelasyon nga ka-chat niya.

Niangkon siya nga natintal lang daw siya ug nangayo siya og pasaylo nako. Dugaydugay nadawat nako pero magbalikbalik gyud ang iyang pagluib sa akong huna-huna. Samot na nga sungogon ko sa mga tawo nga nakabalo sa among sitwasyon. Basin di daw nako anak ang bata. Hinuon liwat man nako. Karon plano nako nga buwagan na lang gyud nako siya. Sakto ba ko?

JUNIOR

Junior,

Ang ako lang ba, mas maayo istoryahan ninyo na imong plano ngano o unsay rason kay kon modiretso ka og buwag tungod sa imong kalagot, mahikabalo na sad ang mga tawo.

Pangutan-a sad kon wa ba sad kay nabuhat nga nakatukmod niya nga masayop bisan tuod kon di sad na rason nga magbinuang hinuon. What if, ma-realize na sad nimo nga love nimo siya ug makigbalik na sad ka? So, kinsay mauwawan na sad? Kamo. Kaluoy sa mga bata. Kon di na ka mapugngan, kanang final na kay mamansahan nimo inyong pagka tawo ana. Basta kon makigbuwag ka, ayaw iangin imong mga anak. Suportahi gyud.

PAPA JOE