Talk to Papa Joe: Char char

Dear Papa Joe,

Maayong adlaw ug sa tanan. Just call me Bay. Nagsugod akong problema dihang naa koy gidudahan nga ka char char sa akong ka live in pero giingnan ko niya nga di daw to mao ug ma-shock ra daw unya ko. Mao to ako siya’ng gipanid-an ug nasakpan nako sa chat nga nagkauyab diay sila ug sa silingan nila sa una. Pero minyo na mao tong pwerti namo’ng away. Daghan kaayo siya og mga rason. Ingon niya nga daghan ko og pagkuwang niya ug nangita siya og mo-comfort niya.

Akong gi-chatan ang lalaki ug nisulti nga nagpatambag lang daw niya ang ako nga ka live-in ug joke joke ra daw to ilang mga chat chat.

Sa tinuod nawagtangan na ko og gana sa akong pares kay saputon ko makahinumdom. Gusto na unta ko nga papahawaon ug papaulion siya sa ilaha pero baga man kaayo og nawong,gamiton ang mga bata para dili ko kapahawa.

BAY

Bay,

Una, tagai og kabug-aton ang rason kon ngano nga nangita siya og lain. Basin sad tinuod may pagkuwang ka, labi na sa pagpakasal. Basin tan-aw niya mura ra ka og wala.

Ikaduha, kon nipalag na kaayo ka nya di siya makigbuwag nimo, pag-atubang mo sa barangay. Pero siguraduha nga may ebedensya ka. Ikatulo, kon magbuwag na mo di na maanha nimo imong mga bata kay di mo kasado. Pero di ka pweding di mosustento nila. Huna-hunaa ang epekto sa mga bata kon di ba makadaut sa ilang pagdako.

PAPA JOE