Talk to Papa Joe: Charge to experience
Dear Papa Joe,
Tagoa lang ko sa alyas nga Moymoy, 23 years old. Naproblema ko karon kay na-obsess na man nuon ko sa usa ka babaye nga di pwede maako kay may tag-iya na siya. Samtang naglaag-laag ko sa TCH man gud, naa koy naila-ila nga girl kuyog iyang grupo kay ako man ang ni-offer nga mo-picture nila, hangtod nga nangayo ko sa iyang FB kay nagpa-tag ko sa picture nga naapil ko.
Ambot ba na-love at first sight ko niya ug sa dihang nisuway ko panguyab niya, dali ra kaayo siya nakabalibad nako kay di na kuno pwede. Mao diay kay nakakita ko sa iyang post nga kaslunon na diay siya.
Nihangyo ko niya nga magkita mi sa di pa siya kaslon kay naa pa man sa laing nasod iyang banhunon ug didto nahitabo gyud ang di angay mahitabo, pero matod pa niya nga mao na to among first and last kita kay kaslunon na siya.
Di man ko makadawat, angay ba nako i-fight akong gugma niya? Tambagi ko.
Moy
Moy,
Ayaw na lang seguro samoka moy, daghan pa ka kinahanglan mahibaw-an anang bayhana, wa ka masayod ug tarong ug loyal ba na siya if ever kon magkakamo, kay karon pa man gani nga di pa mo kaila kaayo unya kaslunon pa siya dayon naay nahitabo ninyo.
Di kaha kon kamo na magkadayon mabuhat ra sad na niya sa laing lalaki nga magustohan niya, diba? Pero butang ta lang nga dili, pero uwahi na ang tanan. Seguro nabuhat to niya nimo tungod kay nahigugma siya ug pinakalit pero saon man naka-commit na man siya sa lain. Charge to experience na lang Moy, you have to move on.
Papa Joe