Talk to Papa Joe: Cheater

Dear Papa Joe,

Mangayo diay ko og tambag nimo. Ako diay si Ken, 30 years old, minyo ug kasado ug may mga anak na sad. Ang akong suliran kay kabahin sa akong asawa nga akong nasakpan nga nangabit. Tinu­od nga nakapangabit siya kay iya rason iresponsable na kay ko, way trabaho sa una. Nasakpan nako ni siya nga may ka relasyon nga kauban niya sa trabaho. Ako unta sila ikiha apan nihangyo ako asawa nga kon mawad-an siya og trabaho, mag-unsa na lang among mga anak. Nipasalig siya nga wa na sila kay nasakpan man sa asawa sad iya kabit. Mao nga nihatag na lang ko og chance. Fast forward, nakatrabaho nako ug mao na lay akong nakita sa usa ka mall sa laing siyudad nga nagkita sila og balik. Ni-deny sila apan akto gyud nako nakita nga sweet kaayo sila, mosalig pa ba ko?

KEN

Ken,

Murag lisud saligan bay. Mao nay giingon nga a chea­ter will always be a cheater. Di pa man sad na ebidensya nga sweet lang. Apan ikaw nasayod naka nga lain gyud sad sa imong part kay may kagahapon gud sila. Basin napugos lang na ang imong misis nakigbalik nimo para sa mga bata ug sa reputasyon. Pagklaruhay mo basin unsa pa mabuhat nimo nga dautan ngadto nila ug di na ka kapugong.

Papa Joe

(Sa Inyong tampo ipadala lang sa papajoe­superb@gmail.com)