Talk to Papa Joe: Cheater

Dear Papa Joe,
Please hide my identity lang. Magpatambag unta ko unsay akong buhaton sa akong partner. Atong buntis ko sa among first baby, hapit mi nagbulag kay nag-cheat siya. Naa ko ato sa hospital kay naa sa NICU among preterm baby. Sige ko’g hilak, pero nangayo siya’g pasaylo ug nisaad nga dili na siya mousab. Nabuntis ko og balik kay one year ra ang gap sa among mga anak. Pero nag-cheat na pud siya. Mag-billiard siya ug usahay kadlawon na mouli. One time, gi-open nako iyang Tiktok ug naay message sa usa ka girl nga iyang kauban sauna sa mall nga iyang gitrabahoan.
Gipangutana nako ang girl unsa iyang pasabot, niingon siya nga giingnan daw siya sa akong partner nga “nakapaldo” daw siya sa girl, bisan dili sila uyab. Niadtong December, nagbulag mi ug nasuko pud iyang pamilya nako.
Niuli siya sa ilaha, pero nibalik kay nangayo’g pasaylo ug niingon nga maluoy siya sa among mga anak nga magdako nga walay papa. Nangayo pud siya’g pasaylo sa akong mama ug nisaad nga dili na mausab. Karon, sa bag-o niyang gitrabahoan nga mall, pila pa lang ka buwan siya sa bag-ong trabaho, naa diay siyay ka-chat nga babaye nga kauban pud niya. Karon wala na siyay trabaho ug ako na lang ang nagtrabaho. Ingnon pa nuon ko niya nga wala daw koy gamit kay bisan pag-atiman sa among anak, dili daw ko kabantay.
Gikapoy na gyud ko, Papa Joe gusto nako siyang papaulion sa ilaha, ang problema dili man siya mouli.
SENDER
Dear Sender,
Nakasabot ko nga gikapoy na ka. Gihatagan na nimo siya og daghang higayon, pero kon ang iyang saad walay kauban nga tinuod nga kausaban, lisod na ipadayon ang ingon ana nga relasyon. Kon gusto na nimo siyang papaulion sa ilaha, barogi ang imong desisyon. Dili nimo responsibilidad ang iyang pagpili nga dili mouli. Ang importante, hunahunaa ang imong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Ayaw tugoti nga ang imong kahadlok nga magdako silang walay papa mahimong rason nga magpabilin ka sa sitwasyon nga pirmi kang nasakitan.
Hinumdomi, ang tinuod nga pamilya dili lang kay kompleto ang miyembro, kundili adunay respeto, pagkamatinud-anon ug kalinaw. Usahay, ang pagbiya dili kapakyasan, mahimo kining paagi aron mapanalipdan nimo ang imong kaugalingon ug ang imong mga anak.
Papa Joe