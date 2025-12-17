Talk to Papa Joe: Christmas party

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Donald. Nag-away mi sa akong pares karon kay wa ko mosugot moapil siya sa ilang Christmas party, kay ngano? Gawas nga walay labot ang family, sa dagat pa gyud sila mag party. Maayo unta kung puros sila babaye. Naa silay kuyog nga mga lalaki unya mag-inum inum gyud na. Ako naman gud ni nasakpan sa chat ako asawa nga naay nagsige ug pm niya ug mga sweet quotes nga laki, unya masuko akong pangutan-on kay para sa tanan daw to nga message sa ilang GC motivational quotes daw to. Karon niingon siya maski di ko mosugot kay motunga daw gyud siya kay nakaamot na daw siya ug naa silay dance number basin masuko ilang amo niya. Unsa may angay nakong buhaton? Salamat.
DONALD
Donald,
Karong panahona di gyud taka ma-blame kung kana ang naa sa imong hunahuna tungod sa mga panghitabo karon nga lantaran na nimong mabasahan sa social media. Tinuod makasalig ka sa imong asawa o pares pero ang mga lalaki masaligan ba kaha sad, labi na naay tagay unya di makabalibad kay mahulog nga di kamaong makisama. Di sad ta kapugos sa kompanya ug di ipadala ang pamilya basin igo-igo rasad ang budget nila, ug kung way gitago imong pares nimo, pwede man nimo siyang ingnon nga kung pwede kawaon nimo siya o moadto ka pero di lang ka paduol. Kay kung daghan siya ug reklamo mao nay giingon nga “kulbaan naka”. Klaroha lang ang lugar basin magsige ka ug atang unya wa diay sila didto.
Di man sad ingon nga paranoid ka, karong panahona di gyud ta angay magpakampante. Again butang talang buotan imong asawa, unya kung simbako mabastos, at least naa ka didto. Ok lang ta sa lugar nga makita sa kadaghanan sama sa ilang trabahuan ba ilang venue o sa restaurant. Again depende gyud na sa imong pagsalig.
Papa Joe