Talk to Papa Joe: Clingy

Dear Papa Joe,
Please hide my real name. Kining akong problema kabahin sa akong girlfriend. Kana man gud, kon maglakaw mi, bisan lisod na ang dalan, dili gyud siya mobuhi sa akong bukton. Bisan lapukon, huot kaayo ang dalan, o trapik, maggunit gihapon siya. Kapila na gyud mi hapit masangit sa mga sakyanan tungod kay gamay na lang unta, matapsingan na mi. Naay uban nga mosiyagit pa og, “Sana all!” Sa among trabaho, Papa Joe, pirmi na lang siya kasab-an kay mobiya sa iyang assigned area aron moadto nako. Workmates man gud mi. Sige siya og gunit-gunit sa akong bukton, ug kon badlungon, magbagulbol ug moingon naa ba daw koy gikahadlukan. Hasta ako, mabadlungan na sa among supervisor.
Gikasab-an nako siya human sa praktis. Giingnan nako nga magpaka-matured siya kay 28 na baya siya. Ang iyang tubag, gikaulaw ba daw nako siya? O basin naa ba daw koy lain nga giselosan? Human niadto, dili na siya mo-chat, dili na managad, ug dili na mosugot nga magpahatod sa boarding house. Mangayo lang unta ko sa imong opinyon ug tambag.
TONIO
Tonio,
Akong tambag nimo, ang gugma dili masukod sa kanunay nga pagkupot sa kamot o pagdikit sa usa'g usa. Kinahanglan sab kini og pagsinabtanay, pagsalig ug respeto sa personal nga luna sa matag usa. Sabta nga basin clingy lang gyud siya ug nanginahanglan og imong atensiyon, apan kinahanglan sab niyang sabton nga naa kay trabaho, responsibilidad, ug kaugalingong kalihukan.
Ayaw siya kasab-i aron pakaulawan, kondili estoryahi siya nga malinawon. Apan siya sab kinahanglan makat-on nga dili tanang higayon kinahanglan magtapad mo. Hinumdomi, ang hamtong nga relasyon dili lang puro kilig ug lambing; nagkinahanglan kini og pagsalig, disiplina, ug pagsabot. Kay ang tinuod nga gugma dili pagpugong sa usa'g usa, kondili paghatag og kagawasan nga walay kahadlok nga mawala ang pagsalig.
Papa Joe