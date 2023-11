Talk to Papa Joe: ‘Comflirt’

Dear Papa Joe,

Ako diay si Dave, 30 years old, usa ko ka dancer sa club.

Karong tuiga nagplano na ko na mo retire kay sa edad na sad. Okay ra man kay may business na ko nga natukod sa akong wife ug corpo ni sa sama namo nga di forever magsayaw. Kining akong wife grabe na ka selosa. Hinuon nasayod na man siya sa akong pangita labi na siya na lang ang nag-atiman sa among negosyo. Daghan na kaayo siya og complain nako pero wa nako patuli.

Wa lang diay ko masayod nga gisubmarino na diay ko sa among business partner nga nagpa comflirt. Nahu’g gyud akong asawa niya ug naay nahitabo nila ug nimabdos pa gani akong wife ug siguro mahadlok sila masakpan kay pikot ang mata sa among partner, gipakuha nila ang bata.

Mao ni akong suliran ron kay naapil na among negosyo. Wala nay ganahan moatiman ug labaw na ko. Di na sad ko makigbalik sa akong wife bisan kasado mi kay giluod ko niya ug samot na galagot ko sa among partner. Unsa may buhaton ko?

DAVE

Dave,

Klaruha usa na pag-ayo. Kon basihan nimo nga giluod ka kay naay laing laki nakatilaw niya, ikaw, wa ba sad ka motilaw og lain based sa imong work? Basin naa kay pagkuwang. Butang ta lang nga di na maoy tubag sa problema, pero angkuna lang nga naa kay pagkuwang sad.

Kanang negosyo ninyo ibaligya na lang na ug bahinon sa professional nga pamaagi o bayran nimo ang imong partner or vice versa. Planoha sa, di ko moingon buwagi kay naa moy anak ug di sad ko moingon ayaw kay basin di na gyud diay nimo matulon pa. Basta naa ra gyud nimo ang tanang tubag.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)