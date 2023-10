Talk to Papa Joe: Dako’ng sagpa

Dear Papa Joe,

I need your advice kon unsa ang akong angay buhaton. I am Claire, 30 years old, single mother of one.

Gikan ko sa relasyon nga toxic and within that to­xic relationship, I cheated, Papa Joe, ug nagbunga ang pagbinuang nako pero wa barugi sa tinuod nga amahan sa bata because he assumed nga kato akong ex ang ti­nuod nga amahan.

Sa kagustuhan nako nga di ma illegitimate ang akong anak, ang apelyedo sa akong ex akong gipadala sa akong anak without telling him the truth.

And now, he (my ex) currently sustains the needs of my baby.

Way kabutangan akong guilt. Mag-adtuan mi sa ilaha and I saw how they loved my baby.

CLAIRE

Claire,

Ayaw amunga ang bata, Day, nga kon magkabuot ma­hibaw-an niya ang tinuod nga di siya anak sa iyang gituohan nga amahan.

Dako kaayo ning sagpa niya. Sagpa sad ni sa imong ex-bana ug family niya nga nidawat ug nipangga sa bata sa pagtuo nga ila kining kadugo.

Mao lagi nay giingon nga di masulbad ang problema sa laing problema.

Way plano kadtong imong karelasyon ug siguro di sad siya mangamahan.

Basin naa sad siyay laing obligasyon.

Basin minyo to ug wa lang niya gisulti nimo.

Kon kami siguro ang pasultihon mas maayo gyud nga motug-an ka pero once motug-an na ka, kinahanglan andam ka sa dangatan ana kay basin ikiha ka sa imong bana, labi na sa paggamit nimo sa iyang apilyedo kay nangilad ka.

Kon imo nang itago, naa ra sad nimo kon luomon nimo tanang bakak hangtod sa imong kamatayon.

Pero timan-i nga naay panultihon nga way aso nga makumkom.

PAPA JOE

