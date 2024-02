Talk to Papa Joe: Dalagang guwang kuno

Dear Papa Joe,

Kon ang ubang mga gini­kanan makadawat sa ilang anak nga bayot, ambot lang kaha ning ako. Ako diay si Gilbert, 25 anyos, taga Consolacion. Dugay na kong bayot pero di halata. Wala sad ko kasuway nga naay hinigugma nga lalaki, samot na babaye ug mao sad nay pangutana sa akong papa kon ngano nga hitsuraan man ta ko. Pero sa akong edad ron wa pa gyud ko nila masakpi nga bayot ko. Ambot lang no pero murag kabalo sila pero wala lang mangutana kay makita man sad nila nga hinhinon ko kay mama’s boy ko mao sige lang ko og pamarayeg.

By the way, okay ra nako nga madalagang guwang (hahaha). Ang ako lang ang pag-angkon ngadto nila sa tinud-anay nakong pagka tawo. Palihug tambagi ko.

GILBERT

Gilbert,

Nindot man sad nga motug-an ka nila sa tinuod nimong pagkatawo para sa imong tubag sa imong pagkatawo. Syempre ma shock gyud na sila kunohay pero ang mga ginikanan nasayud na kon unsa ang linihukan sa ilang anak. Kasagaran siguro, labi na ang mama nga maoy nagpadako nimo.

Nakita siguro nila ang pagka mahinhin nimo o effeminate pero wa lang sila mag-una una tungod sa gugma ug respito nimo kay dako na baya ka. Usa pa, wa sila kabantay nga moladlad ka sa gawas. Suwayi lang gud og pasumbingay kay sa ngadto ngadto mahibaw-an ra na nila.

PAPA JOE

