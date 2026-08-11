Talk to Papa Joe: Dali ra ma-fall

Dear Papa Joe,
Ako diay si Ry. Ang akong problema kay dali ra kaayo ko ma-attach. Gikan pa lang ko sa breakup, ug naa koy boy best friend nga childhood friend pud nako. Sige siya og tambag ug cheer up nako. Sa usa pa lang ka semana namong sige og chat-chat, mura na man nuon ko'g na-fall niya. Pareho ra mi og edad, ug para nako, naa niya halos tanan nga green flags. Gwapo siya, taas, ug naa pud siyay mga pangandoy sa kinabuhi. Mao siguro nga dali ra pud ko nakabantay sa iyang mga maayong qualities. Usahay, dili na ko kasabot kon nganong ingon ani na akong gibati. Murag feel nako nga basin epekto pa ni sa akong heartbreak. Normal ba nga dali ra kaayo ko ma-attach, Papa Joe? O basin dali ra gyud ko ma-fall? Actually, crush ni nako siya sauna. Nagkaroon pud mi og mutual feelings kaniadto, pero wa to nadayon. Karon, murag nibalik na pud ang akong gibati para niya. Single mom na ko, ug siya single dad na pud. Gibinuangan man gud siya sa iyang ex ug gipulihan og afam, ug ang ilang baby naa niya.
RY
Ry,
Una sa tanan, normal ra nga ma-attach ka, labi na kay gikan pa ka sa breakup. Kon masakitan ta, natural ra nga mangita ta og tawo nga makahatag nato og comfort, attention, ug kalipay. Ug tungod kay childhood friend na nimo siya, mas sayon para nimo nga mosalig niya. Pero Ry, ayaw sa pagdali. Usa pa lang ka semana mo nga sige og chat-chat, pero grabe na dayon imong pagpangita niya. Pero posible nga ang imong emosyon karon mas kusog tungod kay bag-o pa ka gikan sa heartbreak. Usahay, dili ang tawo mismo ang atong gipangita. Ang atong gipangita mao ang feeling nga naa pay usa ka tawo nga nag-atiman nato. Mao nga ayaw sa pagdesisyon kon love ba gyud na o attachment pa lang. Sutaa una kon kana nga feeling naggikan ba sa tinuod nga gugma o tungod lang kay siya ang naa sa imong kiliran sa panahon nga nasakitan ka. Labi na kay pareho mong single parent, dili lang kamong duha ang maapektuhan kon mosulod mo sa usa ka relasyon. Aduna moy mga anak nga kinahanglan pud ninyo hunahunaon.
Papa Joe