Talk to Papa Joe: Damgo

Dear Papa Joe,

Motuo ka ba og damgo nga mahitabo sa tinuod? Ako diay si Mark, clerk sa usa ka clinic sa Cebu. Ang akong problema kay nahigugma ko sa tago sa sekretarya sa among amo nga doktor, pero wala siya masayud ani. Close mi ani niya ug ambot lang ako ra ba o siya sad nakagusto. Ganahan ta ko mosulti niya sa tinuod pero mahadlok ko kay naa siyay uyab ug taudtaud na ni sila.

Mabantayan nako nga kon naa ang iyang uyab hilaw kaayo siya motagad sa iyang uyab ug di sad siya ka tutok nako. Nahigugma na gyud ko niya pag-ayo nga magsige na lang ko og imagine nga kami na nga hangtod na lang sa akong pagkatulog madamguhan nako siya nga usahay makaingon ko nga maayo pa di nalang momata.

Usahay mo joke ko niya nga nagdamgo ko niya ug moingon sad siya nga ako sad. Pero di na siya mo elaborate unsa nga damgo. Pareho kaha mi og damgo? Unsa may buhaton nako? Tambagi ko.

MARK

Mark,

Wa man koy nakita'ng bati kon mosulti ka sa imong damgo niya kay basin tuod pareho mo og gibati. Total dalaga man siya ug naa ra niya asa ang iyang sundon kay di man sad nato ikapamugos nga uyab ron, kinahanglan magminyo o magkadayon.

Ang pangutana, andam ka ba modawat if ang damgo niya di pareho sa imoha? Para nako atleast nakasulti ka nga sa damgo ra bitaw to. Wa man ka nanguyab niya. Kay kon moingon siya nga nagkakamo sa damgo, pangutan-a dayon kon nakauyon ba siya. Kon o, diga dayon pero pasabta ug sabta unsaon ninyo nga may uyab man siya.

PAPA JOE