Talk to Papa Joe: Damgo

Dear Papa Joe,
Magpatambag ko nimo about sa akong damgo pag Sabado, September 12. Ang primero kay didto daw ko sa ilawom sa kalibunan, nya daghan kaayo og tawo. Sunod, adunay kilat nga mipadulong nako. Sa akong kahadlok, midagan ko og naningkamot gyud ko pagsaka sa mga kabatuan hangtod nga nakaabot ko sa taas nga yuta. Sige ko og dagan kay misunod man ang kilat sa akoa. Nya hasta ang dagat, lawom kaayo, gidagan gihapon nako. Adunay disyerto, gidagan gihapon nako, hangtod nga nakita nako akong anak. Gikugos nako siya, pero nahibulong ko kay sige kog istorya pero dili man sila makadungog nako. Nagduda na ko ug nisulti ko, “Patay na ba ko?” Naay mitubag man nga, “Oo, patay na ka!” Didto na mi nanghilak. Mihilak ug misyagit ko. Nya paghangad nako sa langit, nakita nako ang nindot kaayo nga palasyo.
Nakita pud nako ang Ginuo nga nanaog padulong sa akoa. Gisalo nako siya, ug pagkasalo nako niya, mihayag ang akong panan-aw. Dayon miingon siya, “Ingna sila, tinuod ko.” Nimata ko nga mura gyud og gikan sa kamatayon nga kalit lang nakaginhawa og lawom. Nya nigaan akong paminaw ug nahayahay akong dughan. Pagtan-aw nako sa oras, alas 3 na sa kaadlawon. Unsa kahay pasabot ana, Papa Joe? Tawga lang ko og Angel. Mao gyud na akong ngalan o nickname, Papa Joe. Taga Bantayan Island ko.
ANGEL
Angel,
Ang damgo usahay resulta sa atong mga gihunahuna, kahadlok, kasinatian, ug mga butang nga atong gibati sa sulod sa atong kasingkasing. Dili nato maingon nga ang tanan nga atong damgo usa gyud ka timaan o mensahe mahitungod sa umaabot.
Pero kon unsa man ang kahulogan sa imong damgo para nimo, usa ka butang ang nindot nga imong nakita, sa katapusan, nakakita ka sa Ginuo ug nakadungog ka sa pulong nga, “Tinuod ko.” Busa, Angel, imbes nga mahadlok ka nga basin adunay dautang mahitabo, himoa na lang kini nga pahinumdom nga mas moduol pa ka sa Ginuo.
Ampo, pagpasalamat, ug ayaw kalimot sa imong pamilya o mga anak kong naa man. Kon naa kay mga butang nga dugay na nimong gitaguan sa imong kasingkasing, tingali panahon na nga buhian na nimo ug itugyan sa Ginuo.
Papa Joe