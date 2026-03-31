Talk to Papa Joe: Determinasyon

Dear Papa Joe,
Magpatabang ta ko sir sa akong problema. Ako diay si Jaimee, 26 years old ug ania sa Sugbo nanimpalad. Diri man gud ko ni eskwela ug college pero wa gyud ko ka-graduate kay naundang ko og usa ka semester. Wa man ko magbinuang, di lang ko gusto nga maglisod sila si mama. Daghan man gud ko ug requirements ug delayed pa gyud ang tuition nga gipadala nila ni mama kay naa ra baya tawon sila sa bukid nagbaol.
Mao nga naka-decide ko nga moundang na lang ug motrabaho para kon makatigom ko kay motiwas ko ug eskwela.
Gatuo gyud sila nga nakahuman ko pero wa gyud. Akong suweldo halos ako ipadala nila maski gamay, ako lang sila giingnan nga nagsugod pa ko isip assistant sa engineer pero ang tinuod naa ra ko sa fast food nag-work.
Maluoy ko sa akong pamilya pero mas naluoy ko ron sa akong kaugalingon nga wala nay halos mahabilin para nako kay ako gitabang nila. Karong Holy Week nakahunahuna ko nga sayop akong gibuhat nga pagpangilad nila. Unsa may angay nakong buhaton?
JAIMEE
Jaimee,
Sama sa estorya sa prodigal son sa Bible, nasayod ko nga makasabot ra imong pamilya nimo, kay sa imong suwat wala man naghisgot nga nag-demand sila.
Sultihi sila sa tinuod nga rason nganong naundang ka para mas mogaan ilang kinabuhi ug di sila kagasto ug makahatag paka nila.
Total usa na lang ka sem, importante nga magpermanenting presko sa imong hunahuna ang mga leksyon nga imong gibiyaan para di na ka maglisod inig balik nimo ug tungha.
Seguro di pa na dali, pero kon may determinasyon ka moabot ra gyud na sa saktong panahon. Salig sa imong kaugalingon ubanan sa pag-ampo sa Ginuo.
Papa Joe
