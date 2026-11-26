Dear Papa Joe,
Itago lang ko sa panga’ng Sam, 37, taga Bilar, Bohol.
Papa Joe magpa-advice ko sa akong dugay na nga gidaladala nga problema.
In love ko sa akong half brother. Naay nahitabo namo sa kama 11 years ago, unya nausban last year pagbalik nako sa Manila.
Bisag unsaon nako'g move on Papa Joe, dili ko ka-move on.
Dili gyud ko makalimot sa nahitabo namo. Unsa man akong buhaton Papa Joe aron makalimtan nako ang akong pagbati niya.
Solid listener ng Dear Papa Joe ng Bilar, Bohol.
SAM
Sam,
Una sa tanan, salamat sa imong pagsalig nga ipaambit kanako ang usa ka butang nga dugay na nimo’ng gitago ug gidala sa imong kasingkasing. Gusto kong masabtan nimo nga dili nato kanunay mapugngan ang atong pagbati.
Usahay, adunay mga pagbati nga wala nato tuyoa nga motubo, apan tungod kay nahitabo na, kita mismo ang adunay responsibilidad sa pagdumala niini ug sa pagdesisyon kon unsay angay natong buhaton.
Apan, kinahanglan nimong hinumdoman nga bisan pa og imong half-brother siya, igsuon gihapon nimo siya. Dili angay nga ipadayon ninyo ang inyong relasyon sa ingon niana nga paagi.
Ang nahitabo kaniadto, bisan pa og gisubli ninyo, dili pasabot nga kinahanglan na ninyong ipadayon.
Dili tanang butang nga makapalipay sa atong pagbati maayo alang sa atong kaugmaon.
Hinuon, dawata nga nahitabo kini, apan paghimo og desisyon nga dili na kini usbon. Kon mahimo, likayi una ang mga higayon nga kamo ra duha, pagbutang og klarong distansiya ug limitahi ang komunikasyon nga mahimong makapukaw pag-usab sa imong pagbati.
Kon kinahanglan, pangitaa ang usa ka psychologist o counselor nga imong kasaligan aron matabangan ka sa pagsabot ug pagdumala niini nga pagbati, ilabi na kay dugay na kini nga imong gidala.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)