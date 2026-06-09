Talk to Papa Joe: Di kamao moistorya

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Abby, taga Cebu City ra. Ang akong problema kay kabahin sa akong anak nga babaye mag-4 years old ni siya. Gusto unta nako paeskwelahon pero nagduha-duha ko kay hangtod karon di pa man gyud siya kamao mosulti gawas lang sa mama, papa, ug oo. Pero kon akong pangutan-on kon ganahan ba siya moeskwela, moingon gyud siya nga oo. Makasabot man siya og pangutan-on pero di kalitok ug Binisaya. Akong nabantayan nga di siya hilig motan-aw ug video nga English o Tagalog. Lahi nga pinulongan ang iyang gusto tan-awon maski unsaon namo mohilak kon ibalhin. Adto gyud siya sa mga Indian movies. Patambag lang ta ko kon angay ba ni nako paeskwelahon?
ABBY
Abby,
Abi nimo, mas maayo imo nang ipa-enroll para ma expose na siya sa mga bata kay makat-on ra na siya kadugayan. Sa pagkakaron naglibog na siya sa iyang pag-communicate ninyo kay naanad siya sa Indian movies ug basin didto siya makasabot kay mao may iyang orientation. Sama bitaw sa mga bata nga sige og tan-aw ug Peppa pig, di na nuon kamao mobisaya ug British accent pa. Pero magkadako maayo gihapon iyang ininglesan pero mausab na sab ang accent or usahay ma-adopt na ang Filipino accent. Paeskwelaha siya kay usahay kitang ginikanan proud kaayo ta sa mga nakat-unan sa atong anak nga language pero dako ang chance nga makaproblema kon moeskwela na gyud sa elementary kay naay subject nga Filipino o Araling panlipunan ba na? Mapa -public o private. So Go!
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)