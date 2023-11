Talk to Papa Joe: Di kamao moluto

Dear Papa Joe,

Ako diay si Donald, 33 anyos Ang akong problema kay kabahin sa akong naasawa.

Usa na mi ka tuig sukad nakasal pero hangtod karon di man kamao moluto. Usa ni sa akong naproblemahan ron kay gasto kaayo, nagsige og palit og luto daan o mangaon sa gawas. Ultimo pag­luto og itlog mahadlok kay mapiskan og mantika.

Unya kon akong ingnon pagtuon og luto masuko. Kay gidawat man daw nako siya nga ing ana, dapat makasabot ko. Pero wa man sad siya moingon nga di na siya mag­luto, magtuon sa daw siya. Pero gasto na sad kay moes­kwela siya og cooking.

Ingnon sa akong mga amigo nga maayo pa nagminyo ko og kusinera kay manambok ko. Kay karon niwang na man ko. Unsay ikatambag nimo?

DONALD

Donald,

Pagsulod pa lang nimo og relasyon niya ug plano magpakasal, imo unta to gitan-aw ang mga basic nga gikinahanglan sa magtiayon. Usa na niana ang pagluto. Tinuod gasto kaayo na ang pagluto daan. Di sad ka kapili og healthy nga pagkaon. Basin mapuros ra na humba ug adobo. Slim tuod ka pero delikado sad. Wa sad ka masayud sa kalimpyo sa inyong gipalitan.

Patan-awa na siya sa YouTube og cooking show. Paliti og mga gamit pangluto para maingganyo. Let her experiment pero bantayi nga di tawon masunog. Encourage her, makat-on ra na sa hinayhinay.

PAPA JOE

