Talk to Papa Joe: Di Katambag

Dear Papa Joe,
Just call me Beshy. Dili sa ingon nga nasuya ko Papa Joe sa akong amiga. Suportado kaayo nako ni siya sa iyang pag-vlog-vlog. Unya kay wa man mo-click, nisabay siya anang may pagkabastos nga content bisan mga minyo ug may mga anak na mi. Sila sa iyang bana ang ga-collab. Usahay makakita akong mga anak ug mangutana if nabadlong ba nako siya.
Pero wa gyud ko manghilabot kay ingnon unya ko nasuya. Karon nakakuwarta na sila, unya mo-post dayon sila sa FB nga thank you Lord sa grasya. Isip Filipina ug nagdako nga mosimba, di mapugngan nga maka-ask ko, “Blessings na diay magbinastos sa FB?” Karon nilikay na lang ko niya kay maapil ko og bash sa among silingan. Sakto ba ko sa akong gibuhat?
BESHY
Beshy,
Sakto ra gyud nga nidistansya ka aron mapanalipdan nimo ang imong kaugalingon ug imong pamilya. Dili man kinahanglan nga manghilabot ka sa iyang desisyon kay matag tawo adunay kaugalingong panubag sa Ginuo ug sa ilang konsensya. Ang importante, kabalo ka unsay sakto para sa imong prinsipyo ug sa pagpadako sa imong mga anak. Ayaw siya hukmi, pero ayaw sab sabay sa butang nga dili na mouyon sa imong pagtuo ug values. Usahay ang labing maayong tambag dili estorya, kundili hilom nga pagpalayo ug pag-ampo nga unta matag usa magiyaan sa hustong dalan.
PAPA JOE