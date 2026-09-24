Talk to Papa Joe: Di madawat

Dear Papa Joe,
Naa koy gamay nga problema. Ako diay si Mario, usa ko ka supervisor sa usa ka kompanya diri sa Cebu. Wala pa gyud ko kasuway ug seryoso nga relasyon sauna kay mas nag-focus ko sa akong pag-eskwela ug panrabaho ra sa akong pamilya kay ako ang breadwinner.
Karon usa ka gabii ana, nanghagad among boss nga taga Manila nga mag-bar mi kay mag-unwind ug didto nako nahimamat ang babaye gyud nga nakapapitik sa akong kasingkasing. Usa siya ka guest relation officer.
Ako honest ko nga pagkatawo ug ako siyang gipailaila sa akong pamilya ug gisultihan nako sila sa trabaho sa akong hinigugma, dili pa mi uyab. Maayo man sab ug tinagdan sila kay mga edukado man pud ni akong pamilya. Pero dihang nakauli na ang akong hinigugma kay didto na sila nagpagawas sa ilang opinion, di kuno angay kay bayaran daw, abi kay GRO bayaran na?
Pero sa tinuod wa lang sad ko masayod sa iyang pagkatawo. Wa lang sa nako siya sultihi, pero sa imong tambag, angay pa ba nako padayunon kon akong mga ginikanan di kadawat niya? Palihug tambagi ko.
MARIO
Mario,
Ayaw sa pagdesisyon tungod lang sa trabaho sa babaye. Ang pagka-GRO dili sukdanan sa pagkatawo sa usa ka tawo. Mas maayo nga ila-ilahon nimo siya pag-ayo, tan-awa ang iyang prinsipyo, pagtratar sa uban, ug kon pareho ba mo og panan-aw sa kinabuhi. Paminawa sab ang imong ginikanan, pero ayaw tugoti nga ang ilang unang impresyon maoy mahimong katapusang desisyon. Kon tinuod imong pagbati, hatagi ninyo og higayon ang usa'g usa nga magkaila.
Sa katapusan, ikaw ang makig-uban kaniya, dili imong mga ginikanan. Pero seguroha lang sab nga dili gugma lang ang imong basehan, kinahanglan naa sab kay klarong pagsabot kon kinsa gyud siya.
Mao na akong tambag, ayaw siya hukmi sa iyang trabaho, ug ayaw sab siya dayon dawata tungod lang sa imong pagbati. Ila-ilaha siya pag-ayo, dayon ikaw mismo ang mohukom.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala sa papajoesuperb@gmail.com)