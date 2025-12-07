Talk to Papa Joe: Di magbuwag

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Ariel, hingkod na ang edad, kataw-anan siguro ni paminawon akong problema.
Naa koy uyab, taudtaud nami og kani siya naay kaluha babaye pud pero mas gwapa akong uyab kay medyo naay gamay deperensya ni iyang kaluha.
Plano nami pakasal next year, karon na problema ko kay gusto sa iyang kaluha mouban namo ug puyo kay wa man ni siya maanad malayo iyang kaluha.
Ok raman ta pero need sad baya ko ug privacy. Maluoy ko kay lagi paraygon kay ni sa akong uyab.
Mao akong suliran karon unsaon nako Pag kumbinser silang duha nga angay gyud silang magbuwag. Palihug tambagi ko.
ARIEL
Ariel,
Mangayo ka og tabang sa iyang mga ginikanan para makasabot nimo sila nga naa nay banhunon iyang kaluha ug kung moabot ang panahon nga siya nasab magminyo di sab pwede mag ipon mong upat.
Gawas kung mag tukod mo ug balay nga duol ra sa ilang balay sa mga ginikanan kay di siya magmingaw.
Pwede sad ka for the meantime mo tipon sa nila hangtod nga maka adjust siya, pero ang pangutana maka-adjust ba sad ka, lisod gyud mangipon baya labi na og di kaayo ka suod sa imong ipunan pero kung para sa magkaluha, ma solusyonan ra na.
Papa Joe
