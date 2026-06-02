Talk to Papa Joe: Di makadawat

Dear Papa Joe,
Naa koy anak sauna nakong live-in partner unya naa koy duha kabuok bata ron sa akong kapuyo unya akong bata gusto nga moipon sa akoa pero mahadlok ko moingon sa akong pares kay basin dili mosugot. 15 years old akong bata Papa Joe maluoy ko niya kay bisag asa ra mopuyo maong gusto nako siyang kuhaon pero nabalaka ko kay basin di mosugot akong pares kay kapila na ko nananghid niya di gyud siya mosugot.
Karon gusto nakong sulayan apan nahadlok ko kay murag feeling nako mauwaw siya sa mga tawo nga mabaw-an nga naa koy anak sa pagkadalaga. Unsay akong buhaton?
Sender
Dear Sender,
Sa akong tan-aw, natural nga maluoy ka sa imong anak, ilabi na nga nagbalhin-balhin siya ug puy-anan. Importante nga hinay-hinayon nimo og istorya ang imong pares. Sultii siya sa tinuod nimong gibati.
Pangutan-a sab siya unsa gyud ang hinungdan nganong dili siya mosugot. Kon tinuod nga gihigugma ka sa imong pares, kinahanglan sab niyang sabton ang imong papel isip inahan. Ipaagi lang sa kalma ug matinud-anong pagpakig-istorya, basin diay mausab ang iyang panglantaw.
Papa Joe