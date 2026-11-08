Talk to Papa Joe: DI MANUBAG

Dear Papa Joe,
Kining problemaha kabahin sa akong anak nga 21 anyos nga gibiyaan lang sa lalaki nakapamabdos niya. Papa Joe, dihang nagbuntis pa ang akong anak, nireklamo siya sa ginikanan sa lalaki kay mangayo og 1K, giingnan man nuon siya Papa Joe nga "nganong moreklamo ka? gipakaslan ka ba?"
Tuod Papa Joe, gisugo ko akong anak pagpasulay og reklamo kanila kay ako na gagasto sa mga laboratory ani ug prenatal sa Carcar. Bisag piso Papa Joe, wala gyud sila nihatag, nanganak na lang akong anak, wala gyud sila’y gitunol ug wala sad niduaw.
Gani Papa Joe, ako ang nigasto tanan. Nakaingon ko nga kon wala pa ko, mag unsa na lang akong anak nga igo ra man siyang gipasaligan sa lalaki. Gani Papa Joe, tua siya karon gatrabaho sa Oslob ug gilimod lang nila nga tua daw siyudad kay di sila gusto nga mangayo akong anak og sustento. Tanan-tanan Papa Joe, kami ra gyud gagasto hasta bunyag sa bata, igo ra sila nisaad nga mohatag og mopakita ang lalaki apan wala gyud. Upat na ka buwan karon akong apo apan ang amahan ani, bisag tawag o chat dili gyud pansinon. Unsa may akong buhaton ani Papa Joe? Punggan man gud daw sa inahan nga moduaw ang amahan aning akong apo kay lagi dili sila makadawat. Taga Dalaguete ko Papa Joe, manghinaot lang ko nga mapansin nimo akong problema kabahin sa akong anak.
Mam,
Ayaw ninyo kabalak-i kaayo, kay naa mo’y katungod nga mangayo og sustento alang sa inyong apo. Dili responsibilidad sa inahan lang ang pagpadako sa bata, apil ang amahan. Ayaw tugoti nga ang garbo o pagsupak sa pamilya sa lalaki maoy makapugong sa katungod sa bata. Tambagi inyong anak nga mangayo og tabang sa PAO o DSWD aron mahibal-an ang legal nga paagi sa pagpangayo og sustento. Hinumdomi, wala kamo nangayo og pabor sa lalaki, kon dili naningil lang sa iyang responsibilidad isip amahan. Ug samtang nag-atubang mo niini, padayon lang sa paghatag og gugma ug pag-atiman sa imong apo. Kay ang bata dili angay mag-antos tungod sa pagkadili responsable sa iyang mga ginikanan.
Papa Joe