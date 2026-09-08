Talk to Papa Joe: DI NA MAG-I LOVE YOU

Dear Papa Joe,
Magpatambag ko sa akong problema. Tawga lang kog Mayang. Naglibog ko kung angay ba nako ni dibdibon ning nahitabo sa akong bana. Kung mouli siya, Papa Joe, ako jud una nga mogakos niya kay, siyempre, gimingaw ko niya ug gusto nako nga ipabati niya nga importante jud siya nako. Sauna, siya jud ang una nga moingon nako og “I love you,” ug mo-kiss pa gyud siya nako. Bisan sa text o chat, siya jud ang una nga mangumusta ug maglambing nako. Pero karon nabali na. Ako na pirmi ang una nga molambing niya. Pero bisan pa man ana, tanan niyang sobra sa sweldo ihatag man gihapon niya nako. Pinangga gihapon mi niya, pero ang pagsulti og “I love you” murag dili na niya malitok. Napul-an na kaha siya nako, Papa Joe? O gikapoy lang kaha siya sa iyang trabaho? O di ba kaha, normal na gyud ni basta mag-edad na og 40s maglisod na og gawas sa baba ang mga pulong nga “I love you”?
Mayang,
Tan-awa pud iyang mga action. Nagtrabaho siya, naningkamot, ug gihatag niya nimo ang sobra sa iyang sweldo. Dili man kana pasabot nga mao ra gyud na ang sukod sa gugma. Pero ayaw pud pugngi imong gibati. Kung gimingaw ka nga makadungog og “I love you” gikan niya, sultihi siya sa kalmado nga paagi. Pwede ra nimo siyang ingnon nga, “Naa lang koy usa ka butang nga gimingaw ko, ganahan ko makadungog usahay nga gihigugma pa gihapon ko nimo.”
Ayaw pud i-base ang tanan sa edad. Dili tinuod nga tungod kay nag-40s na, mawala na ang lambing o lisod na mosulti og “I love you.” Basin gikapoy, na-stress ug labaw sa tanan, ayaw kalimot nga ang gugma dili lang masukod sa mga pulong nga atong madungog, kundili apil sa mga sakripisyo ug binuhatan nga atong makita. Pero importante gihapon ang communication.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmai.com)