Talk to Papa Joe: Di na sama sauna

Dear Papa Joe,
Mangalyas lang ko ug Romnick, minyo na ko ug may mga anak na. Actually edaran na gyud ko, hapit na ko mag-50 karong tuiga. Ka ra nako akong asawa pero sa kadugay namong kauban isip bana ug asawa, namatikdan nako siya nga bugnaw na, in the sense nga wa na mi intimate moments. Murag wa na siyay kilig nako. Pero akong nabantayan kon naay babaye moduol makig-estorya man lang unya makabisita siya sa among trabahuan unya makabantay siya motagad ang babaye nako kay makigbungol dayon siya nako nga murag ako pa nagbinuang. Galibog lang ko ba kay wa na siyay gipakita nga love pero klaro kaayo magselos pero kon paraygan kay idlas kaayo. Sakitan baya ko kay feeling nako for companionship na lang mi. Tambagi ko.
Romnick
Romnick,
Naa lang seguro kay wa masabti sa imong asawa. Kamong duha naa sa stage nga epekto sa pangedaron. Kanang aksiyon ka og kaluoran kay basin naa na ka sa andropausal stage ug si misis sa menopausal stage mao gil-asan siya mag-loving-loving. Try mo pa consult og doktor. Di sad sa ingon wa na siyay love nimo, wa lang seguro siya sa mood pirmi. Kon naa kay mga kaila nga babaye nga kaedad ninyo ug naa na sa menopausal stage, pangutan-a. Dunay mga pamaagi nga ma-enjoy gihapon ninyo inyong company maski wala na ang kainit sa lawasnong kalipay, kana kuon tinud-anay mong mahigugma kay kon imong sabton, naa pa mong duha gauban hangtod karon.
Papa Joe
