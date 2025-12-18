Talk to Papa Joe: Di pa andam

Dear Papa Joe,
Ako diay si Anna, 27 years old, medyo dako gyud ni nga problema nako karon. Naa koy uyab sulod na sa 5 years, kauban nako ni siya sa work before. Maayo siya nga boyfriend hangtod nga nihangyo siya nako kon pwede na ba mi magminyo kay stable na mi, so nitubag ko nga pwede na man seguro, pero wa ko magdahom nga ing-ana kapaspas kay pagkasunod adlaw niana kay ni-propose man siya nako. Niadto siya sa akong trabahuan ug ni-propose dugan pagtunol sa ring. Wa koy nahimo kon di nitando ko. Pero karon lang lately akong nahunahunaan nga di pa man gyud ko ready magminyo o mahimong inahan. Ug ako sang naamguhan nga di siya ang ideal guy nga gusto nakong makauban sa tibuok kinabuhi, ambot ba wa ko makasabot karon mao nga magpatambag ko nimo.
ANNA
Anna,
Kon di pa gyud ka ready, mas maayo nga imong sultihan sa tinuod imong uyab para di siya magdahom. Isulti gyud hasta imong gibati para mapangitaan na ninyo ug solusyon, kay basin naanad na lang ka ug wa nay kilig inyong relasyon kay taas-taas namo og nabatan. Kanang pagkainahan puhon pwede man na ninyo sabutan og tarong hangtod nga andam na ka. So sa imong edad, makita kaha nimo imong ideal man? Basin inig abot ninyo og pila ka years, mabugnaw na sad ka. Di sab molungtad ug 5 years inyong relasyong kon wa kay nakitang gusto nimo sa imong uyab karon. Pero kon desidido ka sa imong gibati, prangkahi g imong uyab para ma-process niya ug sakto ang mga panghitabo. Give yourselves a break, who knows ma-realize nimo nga siya gyud diay.
Papa Joe