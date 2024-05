Talk to Papa Joe: Di patas nga ginikanan

Dear Papa Joe,

Nganong naa may mga ginikanan nga dili patas sa pagtratar nila sa ilang mga anak? Ako si Jane. Ikaduha diay ko nga anak, Paps, out of lima pero sukad pa sa una, bata pa mi, murag ako ra gyud gitahasan permi sa trabaho ug moamuma sa akong mga manghod.

Ang akong maguwang pinangga kaayo nila nga nakaingon ko sa akong kaugalingon nga basin di ko nila anak kay murag di man gyud sila dapig nako. Sa pag-eskwela nako og elemetarya, nakat-on na lang ko og ako kay mas gitudloan pa nila akong maguwang ug ang mga sunod nako.

Karon naminyo na ko, mao lang gihapon, kon mag- birthday ko, igo ra gyud sa pag-greet pero akong mga igsuon hikayan pa gyud. Ako man sila gipangutana ug tubagon ra man sad ko nila nga hunahuna ra daw nako. Unsa may buhaton ko, Paps? tambagi ko.

JANE

Jane,

Basin ga-expect sad ka og too much nga buhaton nila nimo. Basin mao ikaw ang gitahasan sa halos tanan kay dako sila og pagsalig nimo kay kaya nimo buhaton ang mga butang nga wala sila.

Kasabot ko sa imong side pero kon kana lang ug wala ka gimaltrato, wa man koy nakita gyud nga bati.

Istoryahi lang sad sila basin sensitive ra sad ka ba, pero di gyud ka kaingon nga wala na ang favoritism kay naa gyuy mga ginikanan nga mas pinangga nila ang uban labi na daghan mo daghang choices.

Bitaw, Day, ayaw lang kaayo na didbdiba ug hunahunaa ang mga epekto nga nahimong maayo nimo ang nahitabo. Sama karon di ka dependent sa imong parents, daghan kang nahibaloan sa mga buluhaton ug uban pa. Minyo naka, so leksyon ana nga never nimo ipadama sa imong mga anak nga dunay paborito kay kabalo naka sa epekto.

PAPA JOE

