Talk to Papa Joe: Dili man patas

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa akong angga nga Jai Jai, 26 years old. Simple ra ni akong problema pero nagkinahanglan lang sad ko ug ideya ani.
Usa diay ko ka katabang Papa Joe ug magduha na ko ka tuig sa akong amo. Maayo man sad akong trabaho diri isip katabang sa panimalay.
Naproblema lang ko ba kay mura man og insulto sa ako kay naay bag-ong katabang nga nisulod diri mga una pa ko niya ug pila ka buwan gyud pero ang nahitabo siya pa man ang naumentuhan ug sweldo. Unya sa akong panan-aw murag close man kaayo siya sa akong amo, mura man ni siya ug sipsip mao seguro nga mas dako na nuon iyang suweldo kay sa ako. Di na nuon ko ganahan motrabaho kay murag unfair man, tambagi ko unsay buhaton. Salamat.
JAI JAI
Jai Jai,
Kasabot ko sa imong gibati. Dili lalim nga dugay na ka nagtrabaho unya makita nimo nga ang bag-ong katabang nga ulahi pa nimo kay mas dako pa ug suweldo. Natural lang nga makahunahuna ka nga unfair ug mawad-an og gana. Pero akong tambag nimo, ayaw sa pagdesisyon tungod lang sa kasakit o kasuko.
Ayaw sab dayon hunahunaa nga tungod kay sipsip siya mao nga naumentuhan siya. Basin naa pud silay laing rason nga wala nimo nahibaw-i.
Mas maayo nga istoryahon nimo og tarong imong amo. Dili kinahanglan nga imong ikompara ang imong kaugalingon sa bag-ong katabang. I-focus ang estorya sa imong performance ug sa imong duha ka tuig nga serbisyo.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)