Talk to Papa Joe: Dili patas

Dear Papa Joe,

Kabit kabit na sad ta. Ako diay si Dianne, usa ka concerned citizen lang ba. Sa amo man gud nga work place, bawal gyud nang uyab uyab para di maguba ang trabaho kon magkinaunsa man gani. Samot na kon may bana o asawa makasal man o dili.

Naa man gud koy kauban nga may ka live in unya nagkarelasyon sa usa namo ka kauban nga may asawa na ug kasado. Sekreto kaayo ilang relasyon pero wa madugay nasakpan gyud ug gi terminate ang babaye kay mas gamit man ang lalaki ug usa pa issue kaayo kuno kay kasado ang babaye.

Gi-recommend ni sa among bisor pero kani among bisor may bana sad, kasado pero nasayran na namo nga iyang ka iring-iring ang kauban namong lalaki pero ulitawo. Napagya na ni namo nga uyab gyud sila kay ang laki mura naman og bisor or right hand na sa work kay mangasaba na og apil. Mao nga napangutana namo nga pwede diay na? Abi kay bisor siya? Unsa may angay namong buhaton ani kay naluoy sad baya mi sa iyang gitaktak nya utro pud diay siya? Tambagi mi o ako.

DIANNE

Dianne,

Una sa tanan, mind na lang ta sa imohang business kay magduda na hinuon ang mobasa nga ikaw tong gitaktak.

Kanang isyo sa inyong bisor, pwede man ninyo na itug-an sa admin ninyo nga immoral na kon naa gyud moy saktong ebidensya nga naa gyud sila. Kay kon hugonhugon lang, basin na hinuon madaut mo ug ikadaut pa sa inyong trabaho. Kay kon tinuod gyud og may ebidensya, way problema kon motug-an mo sa labaw to be fair. Kay tinuod unfair ug makaapekto na sa work relationship.

PAPA JOE

