Talk to Papa Joe: Dili patas

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw nimo ug sa tanang suki nimo sa SuperB. Just call me Adrea, 27. Gusto lang unta ko mangayo ug tambag bahin sa apohan ug mga iyaan sa akong partner. Naay first child akong pares sa wala pa mi, then sa kami na karon ug duha akong mga anak dili gyud nako malikayan nga grabe ko ka emotional kon makakita nako nga mas paborito nila ang unang anak sa akong partner kay grabe daghan kaayo mga gihatag pero sa akong mga anak wala gyud tawon bisag usa, nga apo ra man pud ni nila. Mohilak gyud ko Papa Joe kay tungod mura gyud kog nakasinatig kasuya. Dili ba nila pinangga akong mga anak kay tungod ako ilang mama? Gisultian pud nako akong partner pero masuko man siya. Please tambagi ko.
ADREA
Adrea,
Kon ako imong pasultihon, angay unta maglahi mo og puyo, kay sa tan-aw nako nangipon ra mo kay makita man nimo ang treatment sa mama sa imong pares. Ako lang pangagpas, wala sila makauyon nimo tungod seguro ikaw ang hinungdan nganong wa na magbalik o nagbuwag ilang anak sa unang pares ug ang resulta pasuyaon ka ug ang imong mga anak maapil.
Seguro wa sad ka maninguha nga makuha ilang buot, basin magpalayo lang ka ug di sad ka maglihuk-lihok sa ila kay basin mauwaw sad ka tungod nabatyagan nimo nga wa ka mauyoni.
Kon magpabilin mo diha, angay gyud nga mosakripisyo ka ug ipakita nimo nila nga sayop sila sa ilang pagtuo nimo. Maka-realize ra na sila if maayo sad ka nila.
Papa Joe