Talk to Papa Joe: Diri siya kampante

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko sa pangalan nga Jimmy, 25 years old ug usa ka Criminology student diri sa usa ka unibersidad sa Cebu.

Ang akong problema mao ang akong pagka tawo ug na-confirm nako nga usa ko ka mahuyang.

Bata pa ko nagduda na gyud ko sa akong kaugalingon nga mahuyang ko ug indayon molihok. Basin kabalo na akong papa nga kanhi polis nga binabaye ko.

Mao siguro gipugos ko niya nga mokuha’g kurso nga Criminology. Sa tinuod lang nakauyab ko og babaye pero wa mo-work.

Gibuwagan rako kay lagi manhid ko pero wa siya masayod sa tinuod nga hinungdan. Napamatud-an na­ko paps nga mahuyang ko dihang gainom mi sa akong mga barkada sa ilang balay kay wa iyang parents.

Dihang kami nalang duha, basta na lang naay nahitabo namo. Game man sad ni siya nga akong classmate ug wa ko niya ibulgar in fact steady mi ani nga mura ra mi og best friends.

Mao ni akong patambagan kay maglisod na ko og atras kay napamatud-an nako nga mas nakauyon ko ani. Salamat.

JIMMY

Jimmy,

Di ko ka-judge nimo kung unsa ka. Moabot ra ang panahon nga mogawas ra gyud ang tinuod. Make sure lang sa imong gisudlan nga andam ka. Ampingi lang ang imong karelasyon ron basin sa karon hilom pa na siya ug basin mao pa nay mounay og daut nimo.

Mao nga ingon ko amping kay basin lang, pero wa sad ta masayod ug tinud-anay ba gyud na siya nimo and the feeling is mutual.

Di ko magtan-aw sa inyong pagkatawo kay wa koy katungod ana.

Ang ako lang sa matag relasyon mapa boy o girl man kinahanglan mag amping ug ilhon ang pares para di masakitan.

Papa Joe

( Sa inyong tampo

ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)