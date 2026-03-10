Talk to Papa Joe: Duda

Dear Papa Joe,
I’m just 17 years old, minor pa, so please tago-a lang akong name sa alyas nga Britney. Akong mommy is 40 plus na and my father kay mga 50. Ako father is busy sa iyang business kay magbiyahe-biyahe man siya sa iyang branch sa junk shop. Akong mommy is currently working sa usa ka company. Naay times mabasahan nako sa cellphone sa akong mommy nga naay mag-message niya ug pa sweet pero inig sulti nako ni mama kay moingon man siya nga admirer ra niya ang guy nga kauban ra niya sa work. Wala lang ko ato, but lately nakit-an nako si mama nga monaog sa gate sa among subdivision sakay sa awto unya maglakaw ra padulong sa amo. Pero di ko pakita niya kay ako maoy nahadlok sa iyang gibuhat. I felt betrayed sa side sad sa akong father. Unsa may angay nakong buhaton? Please advise me.
BRIT
Brit,
Babaye man ka ug duol na imong edad ma-legal. Mas maayo nga imong kumprontahon imong mama kabahin niana, paminawon nimo tanan niyang tubag, alibi o excuses. Mailhan man nimo ug tinuod ba ang tanan o dili ug kon tan-aw nimo dili, pangutan-a imong mama ngano, kay basin naay mga butang sa magtiayon ang wa nimo mahibaw-i nga naglatay na sa ilang kaminyuon nga di na maayo. Tawo ra sad imong mama nga mahigugma o mangita ug pagpangga sa usa ka tawo. Tinuod naa mo mga anak pero lahi sad nga kalipay nga masabtan ra nimo tanan inig ka mature na gyud nimo. Sultihi siya nga samtang minyo pa siya di gyud maayo iyang gibuhat ug dako kaayo nang iskandalo kon mabulyaso. Ampo sa Ginuo nga may gahom ka pagpausab sa bati nga binuhatan sa imong mama kon naa man gani.
Papa Joe