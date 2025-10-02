Talk to Papa Joe: Estudyante

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Nanay Beth, 46 na ang edad. Kini akong problema kay mahitungod sa akong anak nga lalaki nga mo-graduate na sa senior high pero mura man siya og walay pakabana sa iyang pagtuon.
Usa-hay dili mamainaw sultihan kabahin sa iyang pagtuon, hinuon taas man iyang mga grado labaw pa sa average pero wala gyud ko makakita ani niya nga magtuon maski moabli man lang sa iyang mga libro para basahon. Ako lang ba ni siya pasagdan? Unsa may angay buhaton nako, palihug tambagi ko.
Nanay Beth
Nanay Beth,
Seguro pangutan-on nimo imong self unsay gusto nimo mahitabo sa iyang pagtuon. Kon gusto gyud ka mo-excel siya, mao nga mangita gyud ka og way nga magtuon siya para makuha niya ang gusto nimong mahitabo. Unya kay above average man kaha siya? Usahay kitang mga ginikanan ato gyud pasundon ang mga bata sa basics nato sauna. Pero kanang imong anak, lahi sad na siya. Wala tuod ka kakita magtuon na pero grabe na siya og paminsar. Akong i-example akong kaugalingon, akong mga ig-agaw uban mga honor gyud sila, samtang ako moeskwela way dalang notebook, yellow pad ra ug ballpen. Moadto ra ko sa library para mobasa. Pero naabot man nako unsa ko ron. Wala ko mo-discourage ha? Pero naa say mga bright pag-highscool pero nausab sa pagkadako na. Dili gyud sad nato matag-an ang tawo, pero communicate lang sa imong anak. Pangumustaha permi para kon mosimang ma-correct nimo.
Papa Joe