Talk to Papa Joe: Feeling K-pop

Dear Papa Joe,

Ako diay si Ronie, 29 na ang edad ug nagtrabaho ko sa government office. Ginagmay ra gud.

Nagtubo gyud ko sa conservative nga pamaagi sa akong mga ginikanan hangtod karon nga naa na koy trabaho ug nakauyab na ko, conservative pa gihapon ko. Di man sad ko manoy gyud nga di kasabay pero kani akong uyab murag buta. Grabe man ni siya ka fanatic sa Kpop ba nga pugson gyud niya nga mo sul-ob ug pina Koreana pero putot ug dagko kaayo og paa nga mura gyud ug tangke sa LPG.

Wa man koy paki ana kon para nako lang kay love man nako siya bisan molawas pa siya og lata sa butane. Pero akoy sakitan libakon siya sa among mga kaila kay sa tinuod lang kon magpa standard ko, wa gyud siyay angay. Pero feeling gyud niya angayan siya. Mao ni akong problema ron unsaon nako ni siya sa pagtambag mao nga tambagi ko.

RONIE

Ronie,

At least honest ka ug love nimo siya. Pero ang pangutana love pud ba kaha ka niya nga di man siya maminaw nimo? Basin naa siyay problema psychologically kay di mao ang gi describe sa iyang brain sa nakita niya sa iyang mga mata. Nag hatag og false info ba or illusion.

Basin need nimo nga ipakita niya, dili sa samin kon di sa picture nga way edit ug ikumpara nimo nimo sa iyang gi idolize. Pero kanang kamo ra para di sad siya mainsulto kay basin kabalo gud na siya pero confident lang kay keber sa mga manaway kay importante niya maka express siya ug wa siyay paki sa saway sa uban kay kabalo siya nga naa ka nagmahal niya og tinuod.

Basin wa pa gyud ka kaila niya. Basin defense mecha­nism lang niya ang iyang pagka-feeling. Pag-talk mo kay basin diay maka realize siya nga di siya angayan.

PAPA JOE

