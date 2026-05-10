Talk to Papa Joe: First come first serve?

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Tata, hingkod na ang edad ug pamilyado sad. Ang akong problema kay mahitungod sa yuta. May kabilin man gud ang among apuhan nga yuta ug gipuy-an kini sa tanang mga anak.
Ang nakaapan lang kay halos tanang apo niya o mga ig-agaw nako naa puyo unya halos giangkon na nila ang mga luna. Karon nga moeskwela na akong mga anak, gusto ko nga mangayo pud og bahin para sa akong Papa nga side para among katukoran og gamay nga balay para di mi mag-abang og boarding house, Pero dihang nangayo mi og lugar katukoran, wala na man kay first come, first served daw.
Ana diay na? Karon kay bungolbungolan pa ko nila unya gipanabi pa nganong karon pa daw mi nagpakita. Wa ba diay mi katungod? Palihog tambagi ko.
Tata
Tata,
Kon katungod lang kay naa, di ko abogado ha? Pero kon sila nagpuyo diha nga susama nimo nga mga apo sad, nagmugna na sad sila og ilang katungod.
Sa balaod bahinon gyud na, hilabi pa buhi pa inyong mga ginikanan pero kon wala na sad sila, mas maayo nga modangop mo og abogado.
Kon wa pa sa’y budget, suwayi pag-settle ninyo sa barangay para mapasabot sila sa balaod ug wala na sa first come first serve.
Mao gyud na unta buhaton sa mga ginikanan ang pagbahin og sakto daan samtang mga buhi pa para di magka gubot kay naa gyu’y tawo nga gahaman kaayo o mga bintahuso.
Papa Joe
(Sa inyong tampo
ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)