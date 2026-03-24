Talk to Papa Joe: For better or for worst

Dear Papa Joe,
Please tambagi ko. Palihug tagoa lang akong pangalan kay basin mailhan ko. Ang akong problem kay kabahin sa akong life. Akong bana Papa Joe is mangulata man siya din bisyuso sad walay pangarap sa kinabuhi. Gusto nako siyang biyaan Papa Joe kay nawad-an nako'g love ug gana sa tanan kaso lang is naa mi anak 3 kabuok din mahadlok ko mobiya Papa Joe kay basin ipa DSWD ko niya.
Makasuhan kaha ko kon mobiya ko kay under age pa man among anak ug ibilin sad sa akong ginikanan iya sad kuhaon og mangita sad siya'g gubot.
Iyang gusto nga igapos ko sa iyang puder. Feeling nako wala na pud siyay love sa akoa kay mangulata man siya din ngano kaha pud dili na lang ko niya palayaon.
Love daw ko niya pero ma-feel nako nga wala na siyay pagbati sa akoa. Unsay angay buhaton nako? Usahay makahunahuna ko og dautan. Pls tambagi ko. Kasado diay pud mi sa akong bana.
Mrs.
Nakahisgot ka man og DSWD, nganong di man ka patabang didto? Nganong di man nimo kasohan imong bana para maklaro ug ma explain sad niya iyang side ug naunsa mo ug matabangan ka sa ahensiya sa imong sitwasyon?
Wa ko masayod unsa nga dautan imong mahunahunaan, pero hunahunaa nga naa moy mga anak. Ayaw ug layas nga ibilin nimo imong anak ug usa pa kasado mo, mao naa sad siyay katungod.
Idangop na sa barangay, naay Women’s Desk sa kapulisan para makasuhan na nimo ug maedukar siya sa iyang mga sayop, basin di na niya buhaton ang bati pag-usab diha nimo.
Nisulod ka og kaminyuon, for better or for worst, mao nga sulbara sa na sa saktong paagi, di masulbad ang problema ug laing problema.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)