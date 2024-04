Talk to Papa Joe: For content

Dear Papa Joe,

Ako diay si Junard, 30 anyos, kasado ug may upat ka mga anak. Akong trabaho kay usa ka kolektor sa lending.

Karon ang akong asawa naingganyo sa Tiktok ug Reels kay lagi naay kwarta. Naa man gyud pero wa pa niya madawat kay wa pa naabot og 100 dollars kay ginagmay man kaayo. Abi man nako og maayo ang iyang content pero law-ay man unya kasagaran mo-comment mga afam man.

Ako siyang gibadlong, nasuko man hinuon. Wa man kuno siya namurikat kay padani ra daw sa mga viewer para ma-monetize kay kon tarong pa daw ko og trabaho, di ta siya mobuhat ana. Maayo na lang daw na kay naa ra siya sa balay ug nabantayan niya ang among mga anak. Mo okay ra ba ko ani, Paps? Tambagi ko.

JUNARD

Junard,

Ako ana no kay wa may problema kon maayo ang content pero kon matod pa nimo law-ay na, kana di na na maayo. Kay basin matintal siya privately, maka-chat siya ug naay i-offer bugti sa kahibawo na ka. Di na gyud na maayo. Naa may pamaagi ba nga makatabang nimo sa pagpangita, sama sa maninda, naa raman sad na sa balay.

Timan-i ang kalibutan puno sa tentasyon ug kon masipyat, maayo lagi og di makaguba sa inyong pagpuyo. Basin mapuno na ka ug magsige og selos o siya madani sa salapi.

PAPA JOE