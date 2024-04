Talk to Papa Joe: Friendship goal

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko sa ngan nga Renier, 27 anyos na ang pangidaron ug ang akong suliran kabahin sa frienship.

Akoang tratar sa mga amigo nako nga suod kay pamilya na, wa nako maghu­nahuna kon si kinsa ka o unsa ka.

Ako suporta gyud ko. Karon, sila nangita og sponsors o tabang sa ilang raket naa gyud ko permi, mangunay gyud ko, total di man ko busy.

Pero naa koy akong event usa ka adlaw ana nga gihata­gan ko og recognition sa among lugar, ako ni gipang-invite akong suod nga mga higala. Apan ang ending, nipatong na lang ko sa stage wa gyuy usa nga nitunga ug mas nitunga pa hinuon among silingan nga wa gani imbitar apan naka­balo nga naay event ug ni- congratulate pa siya nako.

Mao to sukad ato, wa na ko makigsuod nila kay feeling nako gigamit ra ko.

Wa gani mo-explain nga mao ni, mao na. Sakto ba ko nga mopalayo na lang ko? Tambagi ko.

RENIER

Renier,

Kumon na man na nga sitwasyon nga maayo lang og makapabor nimo imong mga amigo apan kon ikaw na magkinahanglan, wala. At least nakabalo na ka sa sitwasyon karon mao nga ayaw ibuhos imong tanan sa mga tawo.

Apan ayaw nalang kwentaha pud imong nabuhat kay ikaw man na.

Buhata nalang to nga gasa sa gugma nga nabuhat nimo sa laing tawo basta sunod ayaw na pagdahum something in return.

Naa man gyuy tawo nga di mo mind nga moabuso sa ilang gitawag nga higala apan mao man nay giingon nga way maabuso if di magpaabuso.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)