Talk to Papa Joe: Gaba kaha?

Dear Papa Joe,
Mangayo ta ko sa imong POV aning akong pagkatawo. Sukadsukad pagkabata nako, naagian gyud nako ang pang-bully. Ako diay si Mark, tahimik lang tinuod gyud na. Pero karon lang nako nabantayan ba nga ang halos tanan nang-bully o nanaot nako kay nahiagom man og mga pagsuway. Ambot naatlan lang ba. Akong mga classmate nga mga lalaki nga nangulata nako sauna kay wa gyuy pag-asenso sa ilang kinabuhi. Wala man ko malipay ha? Ang ako lang natigom lang nako ni nga idea.
Karon lang nga nidako na ko, daghan sad gihapon galagot nako maski wala nako hilabti, labi na nga nahimo kong line department head. Daghan kaayo nasuya ba nga dili gani ko nila sundon. I-bully ko ug insultuhon. Pero sa 3 ka tawo nga nanghilabot nako kay puros nadisgrasya sa motor pero buhi sila, nakahiagom lang og bali. Amo sad silingan nga nanghilabot nako ug bugalbugalan ko kada agi kay nadisgrasya, naligsan-patay. Naatlan lang siguro ni no? Unsay kasulti mo?
Mark
Mark,
Maayong adlaw. Tarungon ta ni og tambag kay kuyawan ta ani da hahaha. Bitaw naay mga panultihon nga naa tay guardian angel matag usa nato pero dili sad siguro silotan. Siguro tungod sa kadaghang nang-bully nimo nahitabo lang nga natigom nimo ang panghitabo.
Pero ang tawo man gud nga bati ug binuhatan moresulta gyud na. Mao bitaw nay giingon nga what goes around comes around. Dili lang siguro tungod nimo, basin mas daghan sad sila ug gi-bully ug mao na ang consequences. Sa pagkadisgrasya nila basin gara sad sila kay lagi mga paying, gatuo nga dili madutlan. Anyways don’t bother sa mga panghitabo nila, padayon lang sa pagpakabuotan, basin nakonsensya lang ka kay connected sila nimo. Iampo lang nang mga tawo nga hilabtanon sa imong kinabuhi.
Papa Joe
