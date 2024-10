Talk to Papa Joe: Garbo?

Dear Papa Joe,

Tawaga lang ko sa pangan nga Junjun, 28 anyos ug bag-o lang nagminyo as in kasado. Sa tinuod lang wa gyud ko mauyoni sa akong inlaws kay kani laging gwapo ra ta pero way kwarta. Tinu­od na kay kani akong na asawa karon kay gipinaglaban gyud ko niya ug nagtuman mi. Basketbolista man gud ko sakto sa barug mao nga naganahan kaayo akong asawa ug in fairness, love sad nako siya, pobre lang gyud ko pero naa baya koy trabaho isip food rider. Karon gusto sa iyang parents nga adto mi puyo sa ila kay maluoy daw sila sa ilang anak magtan-aw sa gamay namong abangan. Nihangyo nako akong asawa pero wa ko mosugot. Sakto ba ko sa akong desisyon?

JUNJUN

Junjun,

Kon pride lang imong ipala­baw, murag depende sad kay kon lisod na sad mo, dawaton nato ang offer sa atong pamilya. As long as wa moy nakita na pagmaltrato nimo didto kay isip ginikanan, maluoy gyud ka sa imong anak ug masabtan ra na nimo puhon. Pero in the manner, maayo man i­mong tinguha to prove nila nga sayop sila sa ilang pag- tuo kay makaya ra ninyo mobarug na. Ingna lang nga salamat kaayo ug sultihi sa tarong nga gusto ninyong mobarug ug makat-on sa inyong kaugalingon. Ang ato lang ba nga di mosamot ang conflict ninyo. Pero again naa ra na ninyo, sa­bot mo sa imong asawa.

Papa Joe

(Sa Inyong tampo ipadala lang sa papajoe­superb@gmail.com)